LIVE - Calciomercato Roma, fatta per l’arrivo a parametro zero di Ryan: martedì le visite mediche, contratto annuale con opzione per altri 2 anni

Altro colpo di mercato della Roma. I giallorossi hanno individuato in Mathew Ryan l'obiettivo principale per sostituire Rui Patricio e l'arrivo del portiere australiano classe '92 sembra davvero imminente. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla tratattiva.

LIVE

21:34 - Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, Ryan volerà a Roma lunedì e martedì svolgerà le visite mediche. Per il portiere è pronto un contratto annuale con opzione di prolungamento per ulteriori due stagioni.

??? AS Roma have agreed deal to sign Mathew Ryan as new backup goalkeeper.

One year contract, two years as option for future.

Ryan will fly to Rome on Monday in order to undergo medical tests on Tuesday. ?? pic.twitter.com/xmXgPJDQ6O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024