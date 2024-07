La prima scelta. Sørloth è il preferito di De Rossi: la Roma cerca potenza e...gol

La prima scelta resta lui, in attesa che il Villarreal decida di abbassare le pretese e apra ufficialmente una trattativa con la Roma. Già, perché poi anche Alexander Sørloth in cuor suo ha deciso e dopo aver girato in carriera ben otto paesi [...] è pronto a mettere piedi anche in Italia. [...] Sørloth è infatti il centravanti preferito da Daniele De Rossi, l'uomo su cui il tecnico e la società hanno deciso di comune accordo di concentrare i propri sforzi per portare a Roma un nuovo attaccante. [...]

Daniele De Rossi vuole la punta norvegese sostanzialmente per tre motivi: 1) perché è uno che riempie bene l'area di rigore e con lui si possono sfruttare al meglio anche i palloni alti; [...] 2) perché con i suoi movimenti sa "portar via" più di un difensore, liberando spazi importanti per gli inserimenti da dietro; [...] 3) perché Sørloth in questo momento è nel pieno della sua maturità calcistica. [...] E per capire quanto Sørloth possa essere decisivo basta andare a vedere le statistiche della scorsa Liga. E non solo la classifica dei marcatori, dove con i suoi 23 gol in 34 partite si è piazzato secondo alle spalle solo di Dovbyk (24). Nella classifica degli expected goals, ad esempio, è primo con 0,52 a partita. [...] E nella combinazione assist-marcatore è primo a quota 13. [...]

(gasport)