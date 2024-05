Roma in Australia nel segno di Di Bartolomei. Souloukou: "I Friedkin non hanno intenzione di vendere, è un impegno a lungo termine"

In mattinata la Roma è arrivata a Perth, dove venerdì alle 13.00 italiane i giallorossi affronteranno il Milan in amichevole nel segno e in ricordo di Agostino Di Bartolomei a trent'anni dalla sua scomparsa. "Lui ha lasciato l’esempio di cosa significhi essere romano e romanista. E dobbiamo onorarlo e ricordarlo ogni volta che indossiamo questa maglia", ha detto Daniele De Rossi parlando di Agostino Di Bartolomei.

Giornata di dichiarazioni anche da parte di Lina Souloukou in occasione dei Globe Soccer Europe Awards in Sardegna: "La nostra proprietà non ha alcuna intenzione di vendere e il suo è un impegno a lungo termine", ha assicurato la CEO giallorossa.

Sul fronte mercato piace Guirassy dello Stoccarda, viene accostato Hermoso dell'Atletico Madrid e in Iran garantiscono che Azmoun, in prestito in questa stagione dal Bayer Leverkusen alla Roma, sia vicino a vestire la maglia del Siviglia.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ROMA, CERCASI CENTRAVANTI. SPUNTANO DAVID E GUIRASSY

CALCIOMERCATO ROMA: SONDAGGIO PER HERMOSO, MA IL NAPOLI È AVANTI

FOTO - LA ROMA A PERTH. LO SCATTO IN RICORDO DI DI BARTOLOMEI: "IERI, OGGI, SEMPRE"

CONFERENZA STAMPA, DE ROSSI: "DA AGOSTINO L'ESEMPIO DI COSA SIGNIFICHI ESSERE ROMANO E ROMANISTA". SMALLING: "FAREMO DIVERTIRE LA GENTE" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'IRAN: SIVIGLIA A UN PASSO DA AZMOUN

SOULOUKOU: "I FRIEDKIN NON VOGLIONO VENDERE LA ROMA, È UN IMPEGNO A LUNGO TERMINE. L'OBIETTIVO? PORTARE IL CLUB AI VERTICI DEL CALCIO"

ROMA IN AUSTRALIA: SUSHI DI GRUPPO A PERTH (FOTO)

VIDEO - ZALEWSKI NO STOP: LAVORO EXTRA CON IL PREPARATORE ATLETICO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24