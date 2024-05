Come scrivono in Iran, il Siviglia è a un passo dall'acquisto di Sardar Azmoun reduce da una stagione in prestito alla Roma. Di proprietà del Bayer Leverkusen, che aveva fissato un diritto di riscatto a 12,5 milioni, difficilmente verrà riscattato dal club giallorosso. Già a gennaio il Siviglia aveva provato a muoversi per prendere l'iraniano.

(varzesh3.com)

