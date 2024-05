Calciomercato Roma: sondaggio per Hermoso, ma il Napoli è avanti

Non solo il centravanti, la Roma sta lavorando anche per la difesa. Come scrive Orazio Accomando di Dazn, l'ultima idea del club giallorosso porta a Mario Hermoso, 28enne in scandenza con l'Atletico Madrid che non rinnoverà con i madrileni. Negli ultimi giorni il suo entourage è stato avvistato in Italia: sul giocatore c'è anche il Napoli, fortemente interessato e che sembra avanti nella trattativa.

