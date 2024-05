Roma, cercasi centravanti. Spuntano David e Guirassy

In una Roma piena di dubbi e che ad oggi ancora non conosce il budget a disposizione per il mercato - quello del centravanti è il tema principale. Da una rosa che lo scorso anno ai nastri di partenza ne annoverava quattro (Lukaku, Belotti, Azmoun e l'infortunato Abraham, poi tornato a marzo), oggi De Rossi se ne ritrova la metà. Lukaku ha già salutato (non partecipando alla pari dei nazionali italiani all'amiche vole in Australia), Azmoun è pronto a farlo (il prestito scade a fine giugno). Tornerà alla base Belotti ma l'intenzione è quella di trovargli una nuova sistemazione. (...) Scenari che dipenderanno esclusivamente dall'appeal che Abraham avrà sul mercato. Tradotto: dalle offerte che riceverà. Con lo stipendio che si porta dietro (4,5 milioni più bonus) e un contratto in scadenza nel 2026, l'unico sbocco sembra essere la Premier. (...) E il mancato approdo in Champions, è una brusca frenata agli investimenti. In questa sessione non ci sarà la spada di Damocle del dover effettuare a tutti i costi 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno (potrebbero bastarne la metà) e nemmeno la mannaia del transfer balance (chiudere in attivo il saldo tra acquisti e cessioni) ma la Roma vuole comunque rimanere néi parametri dettati dalla Uefa. Quindi spendere sì, ma con giudizio. Per questo motivo uno dei profili monitorati con grande attenzione è Guirassy: 28 gol in altrettante partite con lo Stoccarda. Centravanti diverso da Lukaku, che cerca la profondità e che può giostrare anche come seconda punta. Ha un contratto che scade nel 2026 (il Milan lo ha già sondato) ma una clausola rescissoria di 17,5 milioni che lo rende molto appetibile. È uno dei profili monitorati, non l'unico. C'è infatti David, giocatore che si libera tra un anno. Centravanti che piace a mezza Europa. Se entrano in gioco club della Premier non c'è storia. Altrimenti benché il Lilla proverà ad alimentare un'asta il prezzo ad oggi oscilla sui 35 milioni. (..:)

(Il Messaggero)