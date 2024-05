Mentre la Roma è in Australia per la gara intercontinentale contro il Milan, a campionato ormai concluso c'è chi non si ferma nemmeno un secondo. Si tratta di Nicola Zalewski, che è alle prese con un allenamento extra al fianco del preparatore atletico Dario Maggesi. Segnale dell'enorme voglia del ventiduenne di farsi trovare pronto in vista della prossima stagione.