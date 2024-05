FOTO - Roma arrivata a Perth. Lo scatto in ricordo di Di Bartolomei: "Ieri, oggi, sempre"

Nella notte italiana la Roma è arrivata in Australia, a Perth, dove nella giornata di venerdì sarà impegnata nell'amichevole contro il Milan in un match in ricordo di Agostino DI Bartolomei, scomparso il 30 maggio di 30 anni fa. Proprio i tecnici dei due club, Daniele De Rossi e Daniele Bonera, insieme a Davide Calabria e Chris Smalling, hanno posato per una foto con le maglie di Di Bartolomei, quella giallorossa e quella rossonera. "Ago. Ieri, oggi, sempre", ha scritto la Roma su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)