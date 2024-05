BALZANI: "Svilar, Mancini e Ndicka incedibili" - LENGUA: "De Rossi scontento della discontinuità di alcuni big"

Con il campionato ormai concluso, l'ultimo impegno stagionale della Roma resta la trasferta australiana contro il Milan. Nell'etere giallorosso invece è già calciomercato, come si evince dalle dichiarazioni di speaker e giornalisti: "Se arrivano offerte decenti io farei partire tutti ad eccezione di Svilar, Mancini e Ndicka", afferma Francesco Balzani. Dichiarazioni bollenti invece quele di Gianluca Lengua: "De Rossi non è contento della discontinuità di alcuni suoi elementi fondamentali".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

De Rossi chiede esterni che saltano l’uomo. In avanti quindi servirà o un calciatore bravo di testa o che sappia fare bene i tagli in area di rigore (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bisogna capire bene in avanti il ruolo di Dybala perché è opportuno avere sicurezze in questo senso. Va fatta una riflessione su quello che può essere il futuro prossimo dell’argentino: sai che gioca poche partite ma quelle che gioca te le fa vincere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma vuole il migliorare, il primo settore su cui mettere mano è il centrocampo (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Chiesa, Frattesi e David fanno parte della lista A, anche io vorrei quei giocatori. Ma sarei felice se ne arrivasse anche solo uno di questi. Se arrivano offerte decenti io farei partire tutti ad eccezione di Svilar, Mancini e Ndicka (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La priorità della Roma è trovare un sostituto di Lukaku, i giallorossi devono prendere un centravanti con i fiocchi. A meno che non chiuda un'operazione alla Chiesa, un esterno che ti cambia il modo di giocare. Se prendi un esterno forte ti rendi indipendente anche da Dybala, che causa infortuni non è affidabilissimo (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che il club debba spendere quest'estate. La scorsa hanno incassato tanto e speso quasi nulla. Per me la squadra va rifondata, a partire dal centrocampo. Sempre se l'obiettivo è la Champions. De Rossi non è contento della discontinuità di alcuni suoi elementi fondamentali, tipo Dybala e Pellegrini (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Frattesi e Chiesa sarebbero grandi colpi per la Roma, ma quanto costerebbero? (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha bisogno di un grande attaccante. Frattesi? Sarebbe l’ideale per il centrocampo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Acquistare un nuovo attaccante non è la priorità della Roma. Abraham? Ci penserei 100 volte prima di cederlo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)