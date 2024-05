Cena di squadra a base di sushi in un ristorante di Perth. In vista dell'amichevole in Australia contro il Milan, in programma il 31 maggio alle ore 13 italiane, alcuni calciatori della Roma, tra cui Azmoun, Aouar, Angelino, Boer e Dybala, hanno trascorso del tempo insieme in un ristorante giapponese della città australiana. La foto della cena è stata pubblicata dall'attaccante iraniano sul proprio profilo Instagram.