Roma subito al lavoro a Trigoria, De Rossi: "Obiettivo riportare squadra, tifosi e società ad essere una cosa sola"

Roma subito al lavoro a Trigoria all'indomani della vittoria per 2-1 sul Verona all'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa: la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" - out Mancini, individuale per Renato Sanches - in vista dell'amichevole con l'Al-Shabab prima e della gara di campionato contro la Salernitana poi. E De Rossi su Instagram esprime la sua felicità per il primo successo: "Parliamo spesso di punti da fare o qualificazioni a questa o a quell’altra coppa, ma il più importante degli obiettivi da raggiungere è riportare squadra, tifoseria e società ad essere una cosa sola. Perché poi per molti di noi è proprio una cosa sola che ci unisce: La Roma".

Nel frattempo, continua la contestazione dei tifosi contro i Friedkin dopo l'esonero di Mourinho: ieri all'Olimpico sono anche comparsi dei volantini con la scritta "avete mandato via l'unica mossa che avete azzeccato da quando siete qui! Congratulazioni!".

Infine, sconfitta casalinga sotto gli occhi di De Rossi per la Primavera di Guidi: il Torino vince 3-1.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL SOLE 24 ORE - MILAN E ROMA, NESSUNA TRATTATIVA MA L'INTERESSE ARABO RESTA ALTO

I VOTI DEGLI ALTRI - BOVE 'RINGHIA IN MEZZO', PELLEGRINI 'EFFICACE IN COSTRUZIONE'

IL PUNTO DELLA DOMENICA - ZAZZARONI: "MAI VISTO QUALCOSA DI SIMILE E SURREALE" - D'UBALDO: "ECCO LA ROMA DI DE ROSSI"

ROMA-VERONA, I TIFOSI CONTESTANO I FRIEDKIN: "MANDATO VIA CHI AVEVATE LASCIATO SOLO A DIFENDERE LA ROMA"

PRIMAVERA, ROMA-TORINO 1-3: GIALLOROSSI AGGANCIATI IN CLASSIFICA DAI GRANATA

TRIGORIA: SCARICO PER CHI HA GIOCATO IERI. OUT MANCINI, INDIVIDUALE PER SANCHES (FOTO E VIDEO)

INSTAGRAM, DE ROSSI: "L'OBIETTIVO PIÙ IMPORTANTE È RIPORTARE SQUADRA, TIFOSERIA E SOCIETÀ AD ESSERE UNA COSA SOLA"

IN THE BOX - MOURINHO, GIORNI DI RIFLESSIONE. SENZA ARABIA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24