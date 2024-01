AGRESTI: "C'è stato un cambiamento netto nella Roma di De Rossi" - BRUNI: "Calcisticamente va dimenticato Mourinho il prima possibile"

Dopo l'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, arrivano sensazioni positive sull'impatto dell'ex capitano giallorosso: "Il cambiamento rispetto a Mourinho è stato molto più netto di quanto pensassi, soprattutto per quanto riguarda il modo di giocare", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Emanuele Sabatino sulla corsa Champions: "La Roma può lottare fino all'ultimo per la Champions League, ma ci sono squadre più attrezzate"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

De Rossi? Il cambiamento rispetto a Mourinho è stato molto più netto di quanto pensassi, soprattutto per quanto riguarda il modo di giocare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

La Roma ha disputato un primo tempo scoppiettante, c'è un'idea di gioco (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

Alcuni giocatori non sono adeguati al livello della Roma: la squadra ha delle lacune mostruose che purtroppo non saranno colmate neanche con il cambio di allenatore (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

La Roma non ha un giocatore vendibile (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma può lottare fino all'ultimo per la Champions League, ma ci sono squadre più attrezzate (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Giusto criticare la società per le aspettative che i tifosi vi avevano rivolto. Bello vedere i Friedkin presenti, anche se per prendersi i fischi: ci hanno messo la faccia. Calcisticamente, invece, va dimenticato Mourinho il prima possibile. De Rossi è sempre stato indice di concretezza e uomo di parola. Per il resto, guardando al futuro, c'è ancora tanto, troppo, da capire. (PIERGIORGIO BRUNI, Tele Radio Stereo, 92.7)