I VOTI DEGLI ALTRI - Bove "Ringhia in mezzo, recupera palloni", Pellegrini "Efficace in costruzione". El Shaarawy "Vivace, sempre pericoloso"

La Roma ritrova la vittoria contro il Verona e regala a Daniele De Rossi un esordio positivo sulla panchina giallorossa, nonostante le difficoltà. Positiva la prestazione di Bove: "Non c'è più il mentore Mou a scatenargli la rabbia agonistica che però è rimasta intatta", scrive La Gazzetta dello Sport. Bene anche Pellegrini: "Prezioso in fase di contenimento, efficace in costruzione, elegante in rifinitura", si legge su Il Romanista. Torna al gol anche El Shaarawy, dopo tanto tempo riportato al suo ruolo naturale: "Vivace, sempre pericoloso e a suo agio nel 4-3-3", scrive Il Corriere dello Sport.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 4,50

Karsdorp 6,00

Huijsen 6,25

Llorente 5,33

Spinazzola 6,00

Bove 6,83

Paredes 6,00

Pellegrini 7,16

Dybala 5,83

Lukaku 6,58

El Shaarawy 7,00

Kristensen 5,91

Zalewski 5,50

Belotti 5,33

De Rossi 6,75





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Karsdorp 6,5

Huijsen 6,5

Llorente 5,5

Spinazzola 6

Bove 6,5

Paredes 6

Pellegrini 7,5

Dybala 6

Lukaku 7

El Shaarawy 7

Kristensen 5,5

Zalewski 5,5

Belotti ng

De Rossi 7





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 4

Karsdorp 6,5

Huijsen 6

Llorente 5,5

Spinazzola 6

Bove 6,5

Paredes 6

Pellegrini 7

Dybala 6

Lukaku 6,5

El Shaarawy 7

Kristensen 6

Zalewski 6

Belotti 5,5

De Rossi 7





IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 4,5

Karsdorp 6

Huijsen 6,5

Llorente 5,5

Spinazzola 6

Bove 7

Paredes 6

Pellegrini 7

Dybala 6

Lukaku 6,5

El Shaarawy 7

Kristensen 6

Zalewski 6

Belotti 5,5

De Rossi 7





IL TEMPO

Rui Patricio 4,5

Karsdorp 6

Huijsen 6,5

Llorente 5

Spinazzola 6

Bove 7

Paredes 6

Pellegrini 7,5

Dybala 5,5

Lukaku 6,5

El Shaarawy 7

Kristensen 6

Zalewski 5,5

Belotti 5

De Rossi 6





IL CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4

Karsdorp 5

Huijsen 6

Llorente 4,5

Spinazzola 6

Bove 7

Paredes 6

Pellegrini 7

Dybala 5,5

Lukaku 6

El Shaarawy 7

Kristensen 6

Zalewski 5

Belotti ng

De Rossi 6,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 5

Karsdorp 6

Huijsen 6

Llorente 6

Spinazzola 6

Bove 7

Paredes 6

Pellegrini 7

Dybala 6

Lukaku 6,5

El Shaarawy 7

Kristensen 6

Zalewski 5,5

Belotti 5,5

De Rossi 7