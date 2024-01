Dopo la vittoria contro il Verona, niente riposo per la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi sono scesi in campo per l'allenamento anche oggi. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri. Non ha preso parte alla seduta Gianluca Mancini, presente invece Mohamed Seck, il classe 2006 arrivato dala Pro Vercelli. Si è allenato individualmente Renato Sanches.