Milan e Roma, nessuna trattativa ma l'interesse arabo resta alto

La presenza dei club italiani a Riyadh per la Supercoppa e per l'amichevole che il 24 gennaio la Roma disputerà contro l'Al-Shabab hanno riacceso le voci sull'interesse del mondo arabo per la Serie A. [...] L'amichevole è stata organizzata nell'ambito della Riyadh Season, la manifestazione con eventi sportivi, musicali e culturali che promuove l'immagine della capitale saudita e attrae oltre 15 milioni di visitatori, e che da qualche mese campeggia come main sponsor sulle maglie della Roma. [...]

L'appeal della maglia giallorossa e di una città come Roma non è stato scalfito dalle recenti difficoltà e l'esonero di un allenatore iconico come Josè Mourinho. Anzi. Da qui l'interesse da parte del mondo arabo anche per un eventuale ingresso nell'azionario del club. [...] In questo senso, c'è il massimo rispetto per la famiglia Friedkin che complessivamente ha investito nell'avventura a Roma in circa tre anni 850 milioni di euro. E che, come il Sole 24 Ore ha potuto verificare, non intende cedere la società e non ha all'ordine del giorno neanche una riflessione sul tema. [...]

