Roma-Hellas Verona, i tifosi contestano i Friedkin e si schierano dalla parte di Mou: "Mandato via chi avevate lasciato solo a difendere la Roma"

Nella giornata di ieri è andata in scena Roma-Hellas Verona in un'atmosfera piuttosto particolare: cori e ovazione per Daniele De Rossi, fischi e contestazione contro la squadra e soprattutto i Friedkin per l'esonero di José Mourinho. I tifosi non hanno gradito la scelta di non puntare più sullo Special One e ieri allo Stadio Olimpico, proprio sui sedili in cui si sono seduti Dan e Ryan, sono spuntati anche dei volantini con un messaggio molto chiaro all'indirizzo della proprietà: "Avete mandato via l'unica mossa che avete azzeccato da quando siete qui! Congratulazioni!", recita uno dei manifesti. Nell'altro, invece, si legge: "Avete mandato via chi avevate lasciato solo a difendere la Roma contro i nemici mentre voi mai parlavate e mai vi esponevate! Congratulazioni!".