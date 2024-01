Instagram, De Rossi: "Serata piena d’amore. L'obiettivo più importante è riportare squadra, tifoseria e società ad essere una cosa sola" (FOTO)

Inizia con il piede giusto l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Vittoria per 2-1 contro il Verona, firmata Lukaku-Pellegrini, in una serata particolare ma piena di emozioni: dagli striscioni e cori per De Rossi e Mourinho, fino ai fischi verso la squadra e agli striscioni contro la proprietà Friedkin.

All'indomani il tecnico giallorosso affida i suoi pensieri ad Instagram: "Le voci, gli sguardi e gli abbracci di ieri sera non li dimenticherò mai. Ma soprattutto non dimenticherò i giocatori, i tifosi ed ogni singolo componente del club, persone che mi hanno accompagnato e hanno fatto in modo che questa serata fosse incredibilmente piena d’amore per me. Parliamo spesso di punti da fare o qualificazioni a questa o a quell’altra coppa, ma il più importante degli obiettivi da raggiungere è riportare squadra, tifoseria e società ad essere una cosa sola. Perché poi per molti di noi è proprio una cosa sola che ci unisce: La Roma".