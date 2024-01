Mourinho, giorni di riflessione. Senza Arabia

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Come sta Mourinho (per chi è ancora interessato)? Non bene. Detto ciò, all'orizzonte non c'è una panchina in Arabia Saudita. L'ex tecnico della Roma deve ancora metabolizzare il modo in cui è stato esonerato da Dan Friedkin, da uomo di campo poteva aspettarsi la decisione, mai però le modalità di comunicazione, modalità criticate anche dai più accesi oppositori del portoghese. Mourinho con l'Arabia ha tanti interessi legati al calcio, ma per il momento non ha in programma di andare là per allenare. Per lui questi sono i giorni della riflessione e del recupero, del riadattarsi a una quotidianità senza Roma. Se maliziosamente gli si chiede se un giorno potrebbe tornare magari con una proprietà araba, risponde che da quello che sa Friedkin non vende. Lapidario. Al momento fra i club ricchi e ambiziosi che possono pensare a lui c'è il Newcastle, altra proprietà araba. Servirà un po' di tempo. Quello che serve a Mourinho per ricominciare a pensare le giornate di calcio senza Roma e senza i tifosi della Roma, che sono sempre al centro dei suoi pensieri.

In the box - @augustociardi75