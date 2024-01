IL PUNTO DELLA DOMENICA - ZAZZARONI: "Mai visto qualcosa di simile e altrettanto surreale" - D'UBALDO: "Ecco la Roma di De Rossi"

La Roma batte 2-1 il Verona e regala tre punti importanti a Daniele De Rossi alla sua prima panchina giallorossa allo stadio Olimpico. "La prima di De Rossi e il rumoroso addio dei tifosi a Mourinho hanno generato straordinari turbamenti", scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Per Guido D'Ubaldo questa Roma è già simile al proprio allenatore: "Ha rispecchiato quello che era lo spirito di Daniele da calciatore: concreta, essenziale, ordinata".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Non avevo mai assistito a qualcosa di simile e altrettanto surreale. Fuori e dentro l'Olimpico c'era - e si è provato - di tutto, sentimenti ferocemente contrastanti, e insomma la prima di De Rossi e il rumoroso addio dei tifosi a Mourinho hanno generato straordinari turbamenti. [...] Roma-Verona è stata una gara la cui soluzione si è dimostrata solo apparentemente scontata. La partita più vera e intensa si è comunque giocata fuori dal campo. [...] S'è vista la solita Roma votata alla sofferenza, concentratasi in particolare nella ripresa, nella quale il Verona ha segnato un gol, sbagliato un rigore con Djuric in versione 6 Nazioni e s'è visto annullare una rete di Folorunsho per una spinta a Karsdorp. La Roma l'ha risolta in qualche modo con un surplus di impegno, ma le difficoltà hanno rispettato la più recente "tradizione". Perché la Roma è questa, visibilmente imperfetta (avrebbe tanto bisogno di innesti di qualità): quando le mancano Cristante e Mancini, e quando Dybala esce dal campo per eccesso di cautela (la sostituzione era programmata), Spinazzola lo precede per infortunio, Smalling e Renato Sanches restano dei desaparecidos praticanti su Instagram e N'Dicka si batte in Coppa d'Africa; beh, quando la Roma è dimezzata e non si fa nulla per rinforzarla, la sofferenza è compagna di vita. [...]





G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Ecco la Roma di De Rossi. Vedendola muoversi in campo ha rispecchiato quello che era lo spirito di Daniele da calciatore: concreta, essenziale, ordinata. Senza fronzoli. [...] I tre punti erano fondamentali per ripartire e De Rossi li ha ottenuti senza badare troppo allo spettacolo, ma cambiando qualcosa rispetto al passato. Innanzitutto il modulo. Finalmente il ritorno al 4-3-3 ha reso il giro palla meno stucchevole e la squadra ha cercato più spesso gli attaccanti in profondità. Il nuovo allenatore ha proposto nel primo tempo più movimento senza palla, con una squadra stretta e compatta, giocatori molto vicini per sfruttare subito la riconquista del pallone. [...] All'Olimpico all'inizio c'è stata un po' di tensione, ma si è vista l'idea di De Rossi, al di là del sistema di gioco. [...] I due gol nella prima mezz'ora hanno reso più agevole il compito dei giallorossi, anche se va considerato il livello del Verona, mutilato da infortuni e cessioni. [...] Chiariamo, De Rossi non ha fatto rivoluzioni, ma ha trasmesso alla squadra la voglia di lottare, che negli ultimi tempi era andata un po' smarrita. [...]





U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] Piccoli (o grandi, fate voi), passi della Roma in classifica. Piccoli (o grandi, sempre a vostra scelta) accorgimenti di De Rossi in campo. I giallorossi archiviano questa ventunesima giornata salendo a soli due punti dalla zona Champions, in attesa dei recuperi delle rivali, direttamente o indirettamente costrette allo stop dalla concomitanza con le sfide di Supercoppa Italiana. Daniele, invece, va all'incasso dei suoi primi tre punti in campionato che, vedendo il comportamento di alcuni interpreti contro il Verona (2-1), dipendono quasi esclusivamente da alcuni aggiustamenti cuciti addosso a giocatori che conosce molto bene. [...] L'inquadratura di giornata, quindi, è parziale. E si sofferma su Pellegrini ed El Shaarawy. A loro si può aggiungere, in partenza, Spinazzola che, però, si è arreso sul più bello (nuovo stop muscolare). [...] De Rossi ha giocato con loro nella Roma e quindi non ne ha scoperto le caratteristiche solo da martedì scorso. [...] Il palleggio e l'inserimento per il capitano, sistemato nel ruolo di mezzala, la corsa e l'ampiezza per l'altro, tornato a giocare da esterno d'attacco a sinistra. [...] Daniele ha provato ad aiutare anche Zalewski, riportandolo in attacco, sulla fascia. Davanti come ai tempi delle giovanili. Esperimento al momento non riuscito. [...]





R. SIGNORI - IL GIORNALE

Se è vero che in Italia siamo brava gente ma non del tutto fessa, ecco intrecciarsi voci e speranze che vogliono i padroni americani del calcio nostro sull'uscio di casa. Viste le recenti vicende, ci sarebbe da pensare sia solo un bene. [...] E chi strizza l'occhio? Chi vuol aggiudicarsi il malloppo, se tale è? Gli arabi e i fondi a loro collegati: se ne parla per il Milan, ed ora per la Roma i cui padroni, accartocciato il santone portoghese, non godono più di estrema simpatia. [...] Oggi c'è da risollevare lo spirito di una tifoseria che in Mourinho aveva individuato un brand per sortire dal tifo rionale. Dunque l'idea è di mettere la Roma in mano ai romanisti: ovvero Giovanni Malagò, attuale numero uno del Coni, presidente del club e l'imperdibile Francesco Totti suo vice. Così romanità e romanismo sarebbero garantiti. Non altrettanto risultati e acquisti di valore, che poi sono il segreto vincente di ogni squadra. [...]