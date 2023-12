Mou ringrazia i tifosi, poi sull'arbitraggio: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione". Attesa per Dybala: possibile recupero col Napoli

Dall'Olimpico contro la Fiorentina la Roma raccoglie un punto, ma perde due giocatori per squalifica e due per problemi fisici. I primi due sono Zalewski e Lukaku, i secondi sono Azmoun e Dybala. L'argentino starebbe meglio del previsto: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbero escluse lesioni e potrebbe quindi tornare già contro il Napoli, fra due partite, saltando la gara di Europa League e Bologna. Rimanendo in tema campionato, oggi Mourinho su Instagram ha ringraziato i tifosi giallorossi per il supporto e le dimostrazioni di affetto e poi ha commentato in maniera sibillina l'arbitraggio di Rapuano. Capitolo calciomercato: la Roma si muove per ottenere il prestito di Chalobah, difensore del Chelsea.

I VOTI DEGLI ALTRI - RUI PATRICIO 'DÀ SICUREZZA', DYBALA 'ESCE E LA LUCE SI SPEGNE'

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - TRANI: "ROMA VECCHIE MANIERE" - D'UBALDO: "PERSA UNA GRANDE OCCASIONE"

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI IN PRESSING SU CHALOBAH DEL CHELSEA, SI LAVORA AD UN PRESTITO PER GENNAIO - CHI È?

INSTAGRAM, MOURINHO TRA AMORE PER I TIFOSI E POLEMICHE PER L'ARBITRAGGIO: "GRAZIE PER LO STRISCIONE. IL SILENZIO È UNA DELLE GRANDI ARTI DELLA CONVERSAZIONE" (FOTO)

TRIGORIA, ALLENAMENTO IN CAMPO PER ABRAHAM: "6 MESI DOPO, CONTINUIAMO A LAVORARE" (VIDEO)

PRIMAVERA, ROMA-ATALANTA 3-2: I GIALLOROSSI RIMONTANO LA DEA E SONO A -3 DALLA VETTA (FOTO)

DYBALA: ESCLUSE LESIONI. OUT CON SHERIFF E BOLOGNA, TORNERÀ COL NAPOLI

LAROMA24.IT - LA ROMA VEDE ROSSO. 14 ESPULSIONI IN SERIE A DALL'ARRIVO DI MOURINHO, NESSUNO PEGGIO DEI GIALLOROSSI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

