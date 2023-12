Trigoria, allenamento con il pallone per Abraham: "6 mesi dopo... Continuiamo a lavorare" (VIDEO)

Tammy Abraham sta lavorando duramente per recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata in occasione di Roma-Spezia del 4 giugno, ultima giornata del campionato 2022/23. Il centravanti inglese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video del percorso di recupero e lo si vede lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in campo con il pallone: "6 mesi dopo... Continuiamo a lavorare", il messaggio di Tammy.