IL PUNTO DEL LUNEDÌ - TRANI: "Roma vecchie maniere, di sostanza e d'attesa" - D'UBALDO: "I giallorossi hanno perso una grande occasione"

La Roma pareggia 1-1 in casa contro la Fiorentina dopo una partita rocambolesca con due gol, due espulsi e due infortuni pesanti nel reparto offensivo. Alessandro Barbano esalta sul Corriere dello Sport la gestione della partita di Mourinho: "Grazie al suo inesauribile tatticismo la Roma rimonta infortuni, squalifiche e classifica". La pensa diversamente Tony Damascelli su Il Giornale: "Uscito Dybala, il gioco di Mourinho è stato, come sempre, noioso prevedibile con scatti di isteria e frustrazione".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Il gol di Lukaku dopo cinque minuti, il settimo in campionato, oltre ai quattro in Europa, ha dato subito un'impronta alla sfida per il quarto posto. Questo era uno spareggio per la Champions, la Roma ha perso una grande occasione perché, pur lasciando inalterata la classifica, con una vittoria avrebbe staccato il Napoli e la stessa Fiorentina. Eppure la squadra di Mourinho aveva cominciato bene, accettando la sfida sul piano del gioco con la Fiorentina. Aveva segnato un gol e avrebbe potuto realizzare anche il secondo, con Lukaku e Dybala al centro della scena. [...] In pochi minuti, nel cuore della ripresa, tre episodi hanno cambiato la partita: prima il campanello d'allarme della traversa colpita da Bonaventura, poi l'espulsione di Zalewski e due minuti dopo il gol di Martinez Quarta. A quel punto in campo c'è stata solo la Fiorentina, che ha forzato cercando di conquistare i tre punti. [...] La Roma mantiene il quarto posto, ma è stata raggiunta dal Bologna, una delle squadre più in forma del momento, che affronterà domenica, senza Lukaku, Zalewski e Dybala. Sarà importante recuperare il miglior Pellegrini, che ancora è lontano dalla migliore condizione e ieri la sua sostituzione è stata accompagnata da qualche fischio.





U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

La strategia cambia prestissimo e Mourinho riscopre il percorso fatto nelle sue prime due stagioni in giallorosso. La Roma di sostanza e d'attesa. Concentrazione e solidità. Vecchie maniere, sintesi dell'atteggiamento ritrovato anche perché è lo svolgimento del match a richiederlo. Con le espulsioni di Zalewski e Lukaku non è stato possibile andare a dama (finisce 1-1), ma il quarto posto è confermato, adesso con il Bologna dopo il sorpasso sul Napoli. José, insomma, resta in zona Champions. Lukaku, di testa, fa centro dopo 5 minuti. Colpisce subito, sorprendendo la Fiorentina ad inizio partita. [...] Ma la sfida dell'Olimpico impone il cambiamento in corsa. Mou decide improvvisamente di lasciare il possesso palla alla Fiorentina. Il gol del vantaggio arrivato presto e Dybala, fino a quel momento straordinario sia in rifinitura sia nel palleggio, si è fermato a metà tempo. [...] Ma il match cambia ancora con la seconda ammonizione, e quindi il rosso, per Zalewski. Mancano ancora 21 minuti, anzi 29 per i 7 minuti (diventati 8) di recupero concessi dall'arbitro Rapuano. Pareggia dopo qualche secondo Martinez Quarta, girata di nuca. [...] Il muro resiste con Rui Patricio che vola sul nuovo colpo di testa di Martinez Quarta, Mancini, Llorente e Ndicka fanno a spallate in area, El Shaarawy riparte e regala fiato ai compagni, Bove regala corsa per arrivare al traguardo. Il punto, rivivendo il finale, è prezioso.





A. BARBANO - CORRIERE DELLO SPORT

Dybala ha la luce e la fragilità di una cristalleria di Lalique. Lukaku senza Dybala è come il superstite di un incidente aereo smarrito nella giungla. La Roma senza Dybala e con la solitudine di Lukaku è nient'altro che un muro, capace di resistere finché si può. [...] Roma e Fiorentina alla fine si equivalgono. Nei diversi punti di forza e negli stessi limiti. Che non hanno fin qui loro impedito di scalare la classifica ed entrare a pieno diritto in zona Champions. La Roma seduta sul quarto posto insieme con la sorpresa Bologna. [...] Ieri sono bastati venti minuti al burattino di cristallo per accendere la Roma. La triangolazione che detta a Cristante e la fiondata di prima di esterno sinistro per la testa di Lukaku, d'anticipo su tutta la linea difensiva viola, sono un capolavoro dell'intuito, della tecnica, del tempismo. [...] Ma questo è Dybala: una meravigliosa incompiuta, buona non per godere, ma per consolarsi. Ma inconsolabile, senza di lui, è Lukaku. A cui nessuno dei restanti giallorossi offrirà più un solo pallone appena giocabile. [...] In un modo o nell'altro lo Special è il taumaturgo più originale che la bizzarria del calcio abbia messo al mondo. E grazie al suo inesauribile tatticismo la Roma rimonta infortuni, squalifiche e classifica. [...]





T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] Dietro la coppia di testa c'è polvere che si alza ad ogni turno di campionato, la sorpresa bella è il Bologna che ha un gioiello sicura pietra preziosa del prossimo mercato, l'olandese Zirkzee, la squadra di Thiago Motta vincendo a Salerno è quarta e così ha spento l'euforia di una folle Roma che contro la Fiorentina ha avuto due espulsi, Zalewski e Lukaku e ha perso, per i soliti guai muscolari Dybala, uscito il campione del mondo, il gioco di Mourinho è stato, come sempre, noioso prevedibile con scatti di isteria e frustrazione.





A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Tra le certezze la prima è che, come i più smagati intuirono in avvio, lo scudetto sarà un paso doble tra Inter e Juve, l'Inter favorita perché ha i giocatori migliori, ma la Juve ha quelli più motivati e alcune frecce non ancora scoccate: la seconda è che i bersagli fissi della cosiddetta critica, Allegri e Mourinho, si confermano invece i più bravi perché si esaltano coi fichi secchi. [...] La terza è che il Var continuerà a non avere credibilità finché non si capirà quando l'arbitro video deve o può intervenire. [...] Ora ci infiliamo nei due mesi senza coppe europee, serviranno a sgranare le gerarchie e a svelare i bluff: nessuno potrà lamentarsi per le fatiche di Sisifo imposte dall'Europa, e capiremo chi davvero ha qualità e tempra per emergere. [...] Da seguire su tutte la Roma, se la saluta l'assisterà. [...]