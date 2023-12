Primavera, ROMA-ATALANTA 2-1 (16' Manzoni, 21' Costa, 32' Mlakar): fine primo tempo. Costa e Mlakar ribaltano la rete di Manzoni

Dopo il pareggio contro l'Inter, torna in campo la Roma Primavera. I ragazzi di mister Guidi ospiteranno l'Atalanta in questa 13esima giornata. Le due squadre sono divise in classifica da appena due punti in favore dei giallorossi, che occupano al momento il sesto posto.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Louakima, Plaia, Keramitsis, Oliveras; Mannini, Vetkal, Graziani; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Cicchellla, Golic, Nardozi, Marazzotti, Ivkovic, Guerrero Landabaso, Bah, Nardin, Romano

All.: Guidi.

ATALANTA: Pardel; Comi, Mendicino, Manzoni, Vlahovic, Guerrini, Tornaghi, Castiello, Capac, Regonesi, Colombo.

A disp.: Illipronti, Sala, Obric, Simonetto, Ghezzi, Vavassori, Fiogbe, Tavanti, Bonanomi, Jonsson, Gariani.

All.: Bosi.

Arbitro: Silvia Gasperotti. Assistenti: Andrea Zezza - Federico Fratello

Marcatori: 16' Manzoni (A), 21' Costa (R), 32' Mlakar (R).

Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina la prima frazione di gioco: la Roma è in vantaggio per 2-1.

45' - Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

32' - GOL DELLA ROMA! Mlakar di testa, servito da Louakima, ribalta il match firmando il 2-1 dei giallorossi.

26' - Ancora Roma. Louakima avanza e crossa al centro per Mlakar, il cui tentativo di prima intenzione viene respinto da Pardel.

21' - GOL DELLA ROMA! Cherubini serve centralmente Mlakar, che avanza e serve l'accorrente Louakima sulla destra con quest'ultimo che, anziché calciare in porta, fornisce l'assist al centro per Costa che, da due passi, batte Pardel!

16' - Gol dell'Atalanta. Manzoni entra in area di rigore e, a tu per tu con Marin in uscita bassa, lo supera con un pallonetto.

6' - Manzoni da fuori area, rasoiata non potente ma angolata con Marin che blocca in due tempi.

3' - Bel cross di Louakima dalla destra in mezzo per Cherubini, il capitano stoppa e prova la sforbiciata: respinge Pardel.

1' - Match al via.