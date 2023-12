TREVOH CHALOBAH: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - La Roma è a caccia di un nuovo difensore centrale in vista del mercato invernale e l'obiettivo principale sembrerebbe essere Trevoh Chalobah del Chelsea. José Mourinho infatti dovrà fare i conti con l'assenza di Evan Ndicka, il quale partirà in Coppa d'Africa (si svolgerà dal 13 gennaio all'11 febbraio), e con la condizione fisica di Chris Smalling, ai box da settembre a causa di un problema fisico. Nonostante Marash Kumbulla sia sulla via del recupero, lo Special One si aspetta un rinforzo importante per competere su tre fronti e la società sembra aver alzato il pressing per assicurarsi Chalobah con la formula del prestito.

La carriera di Chalobah

Nato a Freetown il 5 luglio 1999, Trevoh Thomas Chalobah ha fatto tutta la trafila nel Chelsea partendo dalle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Prima di realizzare il sogno di debuttare con i Blues, il giovane difensore centrale viene mandato due volte in prestito in Championship per farsi le ossa: nell'annata 2018/19 indossa la maglia dell'Ipswich Town e gioca con grande continuità (ben 44 presenze), mentre l'anno seguente si trasferisce all'Huddersfield e scende in campo in 38 occasioni. Prima di tornare definitivamente alla base, il calciatore disputa un'ultima stagione in prestito, ma questa volta in Francia, al Lorient, dove colleziona 30 gettoni. Terminata la stagione 2020/21, il Chelsea decide di puntare su di lui. L'allenatore Thomas Tuchel ha grande fiducia in lui sin da subito, tanto da schierarlo titolare nella finale di Supercoppa Europea vinta contro il Villarreal ai calci di rigore. Chalobah debutta con la maglia dei Blues disputando 120 minuti di altissimo livello e termina l'annata con 30 presenze totali e 4 reti segnate. Il suo rendimento è elevato e la società decide di rinnovargli il contratto fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. Nella passata stagione il Chelsea si rende protagonista di una stagione particolarmente negativa, ma Chalobah riesce comunque a ritagliarsi il suo spazio e gioca 34 partite. Nonostante non abbia sofferto di particolari infortuni in carriera, il ventiquattrenne ha praticamente completato il recupero in seguito ad un grave problema al ginocchio che non gli ha permesso di scendere ancora in campo in questa annata.

Le caratteristiche tecnico-tattiche di Chalobah

Alto ben 192 centimetri, Chalobah è un difensore molto fisico e abile nel gioco aereo anche in fase offensiva (9 gol segnati in carriera). Il classe '99 non avrebbe problemi a giocare nella difesa a tre di José Mourinho poiché ha ricoperto quella posizione in numerose occasioni. Trevoh potrebbe essere anche un jolly davvero importante per lo Special One infatti è stato impiegato anche da mediano davanti alla difesa. Nonostante sia molto alto, è dotato di una buona velocità e rapidità e inoltre è in grado di impostare l'azione dal basso grazie alla sua qualità nel fraseggio e alla visione di gioco. Chalobah potrebbe rappresentare quindi il giusto mix tra ottime doti tecniche ed esperienza che Mourinho richiede e fornirebbe al tecnico giallorosso maggiore possibilità di scelta in un reparto davvero cortissimo.