Instagram, Mourinho tra amore per i tifosi e polemiche per l'arbitraggio: "Grazie per lo striscione. Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione" (FOTO)

José Mourinho non ha parlato nel postpartita di Roma-Fiorentina, ma ha deciso di mandare dei messaggi molto chiari tramite il suo profilo Instagram. Lo Special One ha pubblicato quattro foto e le ha commentate con una piccola didascalia. "I fratelli sono sempre fratelli", il messaggio riguardante l'abbraccio con Nicolas Burdisso, dirigente della Fiorentina. Nel secondo scatto Mou ha condiviso lo striscione della Curva Sud nei suoi confronti: "Grazie, grazie, grazie". Successivamente il tecnico si è lamentato per l'arbitraggio, citando Marco Tullio Cicerone e postando sui social un brutto intervento di Kayode su Zalewski: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione". Nell'ultima foto si è complimentato con il raccattapalle che ha consegnato a Rui Patricio il pizzino con le indicazioni sui corner: "Quello ero io 50 anni fa. Ben fatto ragazzo".