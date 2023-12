Roma-Fiorentina, striscione per Mourinho: "Romanista a vita!". Cori dei tifosi per lo Special One, il tecnico cerca di placarli (FOTO)

Intorno al minuto 17 di Roma-Fiorentina tutto lo Stadio Olimpico ha intonato a gran voce un coro dedicato a José Mourinho e in Curva Sud è stato esposto anche uno striscione che recitava "Gli occhi inebriati di giallorosso, l'anima pervasa dal romanismo... José Mourinho romanista a vita!". Lo Special One ha però cercato di placare l'entusiasmo dei tifosi facendo 'no' con il dito.