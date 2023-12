Roma-Fiorentina, Mourinho risistema la squadra sui corner: lo Special One incarica un raccattapalle di consegnare il pizzino a Rui Patricio (FOTO)

Nei minuti finali di Roma-Fiorentina si è verificato un episodio curioso a bordocampo: José Mourinho ha scritto su un pizzino le posizioni a zona riguardanti i calci d'angoli in fase difensiva dopo l'espulsione di Lukaku, il quale si occupa della copertura del primo palo. Come catturato dalle telecamere, nel foglio vi erano scritti i nomi di El Shaarawy e Bove. Lo Special One ha dato il compito ad un giovane raccattapalle di consegnare il pizzino a Rui Patricio.