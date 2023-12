Roma-Fiorentina: lungo abbraccio fra Mourinho e Burdisso a bordocampo

Momento amarcord per Mourinho a pochi minuti da Roma-Fiorentina. Lo Special One stava seguendo il riscaldamento dei suoi da bordocampo, quando a un certo punto si è staccato per andare ad abbracciare una sua vecchia conoscenza ai tempi dell'Inter. Si tratta anche di un ex giocatore della Roma, che tanto bene ha fatto nella capitale: Nicolás Burdisso, oggi direttore tecnico del club viola. Lungo abbraccio a bordocampo fra i due.