FOCOLARI: "La Roma deve pensare ai propri errori, non all'arbitro" - CIARDI: "Dopo l'infortunio di Dybala i giallorossi hanno staccato la spina"

Il giorno dopo Roma-Fiorentina si discute della prova dei giallorossi, cha hanno finito il match in 9 uomini: "La Roma deve pensare ai propri errori e non all'arbitro. Si può discutere sul giallo di Zalewski ma c'è, su Lukaku cosa doveva fare l'arbitro?", il pensiero di Furio Focolari. Si concentra sulla prestazione Augusto Ciardi: "Roma-Fiorentina è stata una partita folle. Dopo l'infortunio di Dybala i giallorossi hanno staccato la spina, nella ripresa sono arretrati troppo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il fallo di Lukaku è brutto, da un giocatore come lui una cosa del genere non me l'aspetto. La Roma deve pensare ai propri errori e non all'arbitro. Si può discutere sul giallo di Zalewski ma c'è, su Lukaku cosa doveva fare l'arbitro? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'espulsione di Lukaku? Un intervento brutto, di uno che vuole dare una mano alla squadra in tutti i modi. La Roma è stata danneggiata? Secondo me no, il giallo a Zalewski il dubbio me lo lascia ma la vittoria non è stata tolta dall'arbitro (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Le due espulsioni di ieri? Vedi come gli arbitri applicano il regolamento e ti viene da pensare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il secondo giallo di Zalewski? A parti invertite avremmo protestato per anni. Rapuano è un arbitro scarso, ma le decisioni che ha preso ieri sono giuste (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Fiorentina è stata una partita folle. Dopo l'infortunio di Dybala i giallorossi hanno staccato la spina, nella ripresa sono arretrati troppo pur avendo due occasioni per andare sul 2-0. Il secondo giallo di Zalewski? Per me c'era (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)