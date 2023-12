La Roma vede rosso: 14 espulsioni in Serie A dall'arrivo di Mou, nessuno peggio dei giallorossi

Nella serata di ieri la Roma ha fornito una prova di grande resistenza allo Stadio Olimpico ed è riuscita a pareggiare 1-1 contro la Fiorentina in 9 contro 11. L'arbitro Rapuano ha infatti estratto ben due cartellini rossi nel corso del match: Nicola Zalewski, già ammonito, è entrato in ritardo su Kayode ed è stato espulso al minuto 64, mentre Romelu Lukaku si è reso protagonista di una dura entrata ai danni di Kouamé all'87' e il direttore di gara ha estratto il rosso diretto.

Dall'arrivo di José Mourinho il rapporto tra la Roma e i cartellini rossi è piuttosto infelice e anche i dati parlano chiaro: i giallorossi infatti sono la squadra più espulsa in Serie A a partire dalla stagione 2021/22, anno in cui lo Special One sbarcò nella Capitale. I capitolini hanno ricevuto 14 espulsioni e al secondo posto in classifica ci sono Empoli, Hellas Verona e Sassuolo, tutte a quota 12.

La classifica completa delle espulsioni dalla stagione 2021/22

Roma: 14 espulsioni Empoli: 12 espulsioni (una partita in meno della Roma) Hellas Verona: 12 espulsioni Sassuolo : 12 espulsioni (una partita in meno della Roma) Fiorentina : 11 espulsioni Bologna : 11 espulsioni Milan: 10 espulsioni Udinese: 10 espulsioni Salernitana: 10 espulsioni Juventus : 9 espulsioni Lazio: 7 espulsioni Atalanta: 6 espulsioni Napoli : 4 espulsioni Torino: 3 espulsioni Inter : 3 espulsioni

(dati Transfermarkt)

N.B. In questa classifica sono presenti le squadre che hanno militato in Serie A in tutte e tre le stagioni dal 2021/22 al 2023/24

LR24