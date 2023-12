I VOTI DEGLI ALTRI - Rui Patricio 'da sicurezza', Zalewski 'ingenuo'. Dybala 'esce e la luce si spegne', Lukaku 'eccesso di generosità'

Partita rocambolesca allo stadio Olimpico, con la Roma che va subito in vantaggio con Romelu Lukaku e finisce difendendo con le unghie e con i denti il pareggio sotto di due uomini. Decisivo in parte l'infortunio di Paulo Dybala: "Esce e la luce si spegne" (Il Romanista), così come l'espulsione di Zalewski: "Ingenuo nella ripresa quando sgambetta Ikoné" (Il Tempo). Rui Patricio si è reso protagonista con alcune parate importanti: "Bravo e fortunato nell'uscita su Nzola, attento nel bloccare Ikoné" (Corriere dello Sport), mentre Lukaku ha fatto il bello e il cattivo tempo: "Finisce espulso per eccesso di generosità" (Il Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 7,00

Mancini 5,71

Llorente 6,00

Ndicka 5,85

Kristensen 6,07

Cristante 6,14

Paredes 6,07

Pellegrini 5,50

Zalewski 4,85

Dybala 6,71

Lukaku 6,00

Azmoun 5,42

El Shaarawy 6,07

Bove ng

Mourinho 6,21

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 6

Cristante 5,5

Paredes 6

Pellegrini 6

Zalewski 5

Dybala 6,5

Lukaku 6

Azmoun 5

El Shaarawy 6,5

Bove ng

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7

Mancini 5,5

Llorente 5

Ndicka 5,5

Kristensen 6

Cristante 6

Paredes 5,5

Pellegrini 5

Zalewski 5

Dybala 6,5

Lukaku 6

Azmoun 6

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Llorente 6,5

Ndicka 6

Kristensen 6,5

Cristante 6

Paredes 6,5

Pellegrini 5,5

Zalewski 5,5

Dybala 7

Lukaku 6

Azmoun 5,5

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Llorente 6,5

Ndicka 6

Kristensen 6

Cristante 6,5

Paredes 6

Pellegrini 5,5

Zalewski 4,5

Dybala 6,5

Lukaku 6

Azmoun 6,5

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7,5

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 5,5

Kristensen 5,5

Cristante 6

Paredes 6

Pellegrini 5,5

Zalewski 5

Dybala 7

Lukaku 6

Azmoun 5

El Shaarawy 5,5

Bove ng

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7,5

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 6

Cristante 6,5

Paredes 6,5

Pellegrini 5

Zalewski 4

Dybala 6,5

Lukaku 6

Azmoun 5

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 7

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 6,5

Cristante 6,5

Paredes 6

Pellegrini 6

Zalewski 5

Dybala 7

Lukaku 6

Azmoun 5

El Shaarawy 6,5

Bove ng

Mourinho 6