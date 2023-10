La Roma continua a lavorare in vista del Monza, Karsdorp di nuovo in gruppo. Zalewski scatenato con la Polonia Under 21

La ripresa del campionato si avvicina e la Roma, nonostante i 15 calciatori convocati dalle rispettive nazionali, continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Oltre a Rick Karsdorp (tornato in gruppo dopo l'assenza di ieri), Leonardo Spinazzola e Andrea Belotti, alla seduta odierna hanno partecipato numerosi giovani della Primavera.

Ottimi segnali da parte di Nicola Zalewski, il quale ha messo a referto un assist e un gol nel match tra Polonia ed Estonia, valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Per quanto riguarda l'Italia, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy partono titolari contro l'Inghilterra, mentre Gianluca Mancini è in panchina.

