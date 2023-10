CIARDI: "Friedkin ha preso una strada: non rinnovare il contratto a Mourinho" - SABATINI: "Conte? Non risolverebbe tutti i problemi"

Si parla della panchina giallorossa nell'etere romano, con l'addio più che possibile di Josè Mourinho e la suggestione Antonio Conte. "Da una parte c’è Dan Friedkin che evidentemente ha preso una strada: non rinnovare il contratto a Mourinho. Dall’altra c’è il tecnico che, ancora oggi, sarebbe disposto a parlare di un futuro in giallorosso", il pensiero di Augusto Ciardi. Così, invece, Sandro Sabatini: "Conte alla Roma? Non risolverebbe subito tutti i problemi che ora ha Mourinho."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Conte fa bene a non volere una squadra in corsa, ha già detto in passato di provare del fascino per piazze calorose come Roma e Napoli. Dando per scontato l'addio di Mourinho, servirà un sostituto all'altezza e Conte potrebbe esserlo pur essendo meno vincente. Dragusin del Genoa? Lo prendo subito (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Conte alla Roma? Non risolverebbe subito tutti i problemi che ora ha Mourinho. Il messaggio più forte che ha mandato è quello di un possibile ritorno alla Juventus, più che un arrivo al Napoli (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dove vedrei meglio Conte? Non so se le società italiane sono in grado in questo momento di prendere la serie di calciatori che lui vuole. Probabilmente la Juventus potrebbe essere il suo riferimento a distanza di anni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il futuro di Conte? Lo vedrei bene a Napoli e Roma, sono piazze calde e di rivincita che incarnano il carattere dell'allenatore. Alla Juventus ha già vinto tre scudetti, le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute e questo sta succedendo anche ad Allegri. Potrebbe continuare a fare esperienza all'estero (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

