U21, Polonia-Estonia 2-0: Zalewski titolare e in gol (VIDEO)

Nicola Zalewski scende in campo con la maglia della sua Nazionale allo Stal Stalowa Wola Stadium: l'esterno giallorosso figura nella formazione ufficiale della Polonia Under 21 schierata contro i pari età dell'Estonia nel match di qualificazione agli Europei di categoria. Dopo il vantaggio di Rakoczy all'8', Zalewski - oggi con la maglia numero 10 sulle spalle - si è reso protagonista del gol del raddoppio della Polonia arrivato al 22': discesa sulla fascia sinistra del romanista, che entra in area e conclude col destro.