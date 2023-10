Roma: Thiago Motta apprezzato dai Friedkin. Può essere lui il dopo Mourinho

Il futuro di José Mourinho è a scadenza. 30 giugno 2024 per l'esattezza, data di esaurimento del suo contratto triennale con la Roma e per il quale, ad oggi, non sembrano esserci possibilità di un prolungamento. Nonostante questo l'allenatore portoghese continua a suggerire nomi per il mercato, come quello di Eric Dier, ma il giocatore del Tottenham, in scadenza il prossimo giugno, vorrebbe prima capire chi ci sarà sulla panchina della Roma dalla prossima stagione.

E uno che, viene scritto, è "seguito e apprezzato fin dalla scorsa stagione" dai Friedkin è Thiago Motta, ex calciatore di Mourinho all'Inter e al secondo campionato sulla panchina del Bologna.

