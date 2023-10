Qualificazioni Euro2024, Inghilterra-Italia: Cristante ed El Shaarawy titolari, Mancini in panchina (FOTO)

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena a Wembley Inghilterra-Italia, match valido per l'ottava giornata delle qualificazioni a Euro2024. La nazionale di Southgate è al comando del Gruppo C con 13 punti, mentre gli Azzurri di Spalletti sono secondi a -3 dalla vetta. Il ct toscano ha deciso di schierare dal primo minuto due giocatori della Roma, ovvero Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Parte dalla panchina, invece, Gianluca Mancini, in campo per 90 minuti nella gara contro Malta.