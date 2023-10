Smalling e Llorente ancora fermi ai box. A gennaio si punta Dier: un pallino di Mou

Difficilmente arriverà Jerome Boateng, svincolato dal Bayern Monaco, ma che sembra destinato a finire anche lui nel mondo dorato dell'Arabia. Di certo, però, c'è che nel prossimo mercato di gennaio la Roma deve comunque andare a cercare un difensore centrale, considerando che Kumbulla tornerà solo a gennaio dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro e che Smalling e Llorente sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Ovviamente, preoccupa molto di più la situazione del difensore inglese. [...] Ed allora i nomi monitorati dai giallorosso in questo momento sono sostanzialmente tre: Dier del Tottenham, Solet del Salisburgo e Chalobah del Chelsea. Dei tre il più facile da prendere in questo momento è Eric Dier, sostanzialmente per tre motivi: ha il contratto in scadenza a giugno, finora quest'anno non ha mai trovato spazio con gli Spurs ed è uno che ha già lavorato con Mourinho. [...]

(gasport)