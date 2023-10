Trigoria, Karsdorp in gruppo. Ancora out Smalling, Llorente e Sanches (FOTO e VIDEO)

Secondo giorno della settimana e nuovo allenamento al mattino per la Roma che domenica tornerà in campo per la gara contro il Monza, in programma alle 12.30 all'Olimpico. Dalle immagini pubblicate dagli account della Roma, si nota la presenza di Belotti e Spinazzola, oltre che di Rick Karsdorp. Nutrito anche il gruppo di giovani aggregati alla prima squadra, tra cui Bolzan, Plaia, Graziani, Ienco, Guerrero, Golic, Nardozzi e Joao Costa.

Ancora out, invece, Smalling, Llorente e Renato Sanches per i quali ci si augurava un rientro al termine della pausa per le Nazionali. Indisponibili, oltre ai Nazionali, anche gli infortunati come Dybala, Pellegrini, Abraham e Kumbulla.