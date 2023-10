Carnesecchi, la Roma sfida la Juventus per il portiere

La Roma prova il sorpasso sulla Juventus per il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi. Il club bianconero lo reputa l'erede ideale di Szczesny, ma l’Atalanta per lasciarlo partire chiede 25 milioni di euro. Giuntoli è disposto a mettere qualche contropartita tecnica nell’affare, ma non Matias Soulè.

Nelle ultime settimane anche la Roma si è inserita con forza nell'affare. Rui Patricio è in scadenza di contratto e il club giallorosso studia le mosse per arrivare a Carnesecchi, ma come la Juventus difficilmente si spingerà oltre i 15-18 milioni di euro.

(repubblica.it)

