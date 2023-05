Siviglia-Roma, sold out i biglietti riservati ai giallorossi. Mourinho deferito "per giudizi lesivi" nei confronti di Chiffi

Dopo aver conquistato l'accesso alla finale di Europa League in seguito allo 0-0 contro il Bayer Leverkusen, la Roma è tornata nella Capitale verso l'ora di pranzo e si è subito allenata in vista della partita di lunedì contro la Salernitana. I giallorossi si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri (tra cui Diego Llorente) hanno lavorato sul campo.

La Roma affronterà il Siviglia in finale di Europa League e c'è enorme attesa per questa sfida, tanto che i biglietti riservati ai tifosi giallorossi sono terminati in pochissime ore. Inoltre tornerà in panchina anche Salvatore Foti, infatti la UEFA ha deciso di ridurre la squalifica dopo l'espulsione ricevuta contro il Feyenoord.

Intanto la FIGC ha deferito José Mourinho "per giudizi lesivi" nei confronti dell'arbitro Chiffi nel postpartita di Monza-Roma. Lo Special One potrebbe decidere di patteggiare e vedersi comminata un'ammenda.

