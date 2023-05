Più di 60mila posti, almeno 15mila romanisti e la Supercoppa persa dal Siviglia: la Puskas Arena di Budapest, teatro della finale di Europa League

LAROMA24.IT - 63mila posti a sedere, di cui 15mila riservati ai tifosi romanisti che seguiranno la squadra di José Mourinho in terra magiara, con la speranza di tornare a casa, di nuovo, con una coppa europea. Tanti sono gli spettatori che potrà contenere la Puskas Arena di Budapest, teatro della finale di Europa League che, il prossimo 31 maggio alle ore 21, metterà di fronte la Roma e il Siviglia.

Quello che ospita le partite della nazionale ungherese è uno stadio recentissimo, visto che è stato costruito tra il 2017 e il 2019 sul sito del vecchio stadio Ferenc Puskas (anche conosciuto come Nepstadion), demolito prima dell’inizio dei lavori dopo 65 anni di storia.

La finale di Europa League non sarà il primo grande evento ad essere ospitato dall’impianto, visto che questo è stato già teatro della Supercoppa Europea del 2020, vinta dal Bayern Monaco proprio contro gli andalusi, nonché di alcune partite di EURO 2020, competizione in cui fu l'unico stadio a consentire la capienza al 100%, ai tempi delle limitazioni legate alla pandemia.

È un vero e proprio gioiellino, la Puskas Arena, costata 610 milioni di euro, più di impianti del calibro dell’Allianz Arena o dell’Emirates Stadium, nonostante sia pensata soltanto per le partite della nazionale ungherese. L’elevata spesa per la conclusione dell’opera si deve anche alla presenza delle aree VIP contenute in ciascuno dei tre anelli che compongono l’impianto. Formate da 88 sky box, possono ospitare fino a 4.000 persone. All’interno dello stadio, poi, sono presenti anche numerosi uffici e vaste aree dedicate alla hospitality, senza dimenticare gli undici spogliatoi per gli atleti.

In uno di questi, il prossimo 31 maggio, si prepareranno anche i giocatori della Roma, che saranno spinti almeno da 15mila tifosi, poiché tanti sono i biglietti messi a disposizione di ognuna delle due finaliste da parte dell’Uefa, cioè poco più del 22% di tutti i tagliandi disponibili. Ai sostenitori giallorossi sarà riservata la sezione Sud della Puskas Arena, che prevede l’entrata dagli ingressi E e F.

Ma che fine fanno gli altri 33mila biglietti a disposizione? Una parte di questi, 16.200 unità, sono già stati ceduti dall’Uefa in una prima fase di vendita conclusa il 28 aprile, probabilmente sfruttata anche dai tifosi giallorossi più speranzosi. Gli altri 16.800, invece, saranno probabilmente divisi tra sostenitori neutrali e i moltissimi invitati, che come sempre caratterizzano una finale europea. È però certo, che al di là del numero, i romanisti si faranno sentire dal primo all’ultimo minuto, per cercare di spingere la squadra di José Mourinho alla conquista del secondo trofeo continentale consecutivo.

