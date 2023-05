Trigoria: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, c'è Celik. Per Llorente lavoro in gruppo (FOTO e VIDEO)

All'indomani della sfida alla BayArena col Bayer Leverkusen terminata 0-0 e della qualificazione in finale di Europa League, dove la Roma affronterà il Siviglia a Budapest il 31 maggio, la squadra è tornata da Leverkusen e subito si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della gara di campionato contro la Salernitana allo Stadio Olimpico.

I giallorossi che hanno giocato ieri accumulando maggior minutaggio hanno svolto lavoro di scarico in palestra: presente anche Celik che, dopo essere stato sostituito nel corso del match per infortunio, ha rassicurato tutti in mixed zone sulle sue condizioni. Gli altri, chi non è sceso in campo o è subentrato, ha lavorato sul campo: si è allenato col secondo gruppo anche Llorente, oltre a Dybala ed El Shaarawy.