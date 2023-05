Bayer Leverkusen-Roma, CELIK: "Sto bene, non è nulla di grave"

Anche nella serata di Leverkusen, valsa alla Roma la finale di Europa League contro il Siviglia, i giallorossi hanno dovuo fare i conti con gli infortuni di Spinazzola e Celik, usciti per noie muscolari. In particolare il turco, lasciando la mixed zone della BayArena, ha risposto ad una domanda di un cronista che gli chiedeva delle sue condizioni: “Come sto? Bene bene, tutto bene. Non è grande, non è grave”