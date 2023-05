Serie A: Fiorentina-Roma si giocherà sabato 27 maggio alle 18. Il match sarà visibile su DAZN

Nella penultima giornata di campionato andrà in scena Fiorentina-Roma: la formazione di Italiano, in questo ultimo atto di stagione, sarà impegnata in finale di Conference League col West Ham (e di Coppa Italia con l'Inter), mentre i giallorossi affronteranno il 31 maggio a Budapest il Siviglia in finale di Europa League. La sfida tra Fiorentina e Roma si giocherà sabato 27 maggio alle 18:00.

Ecco la programmazione completa della 37esima giornata di Serie A.

Venerdì 26 maggio 2023

ore 18.30 Salernitana-Udinese su DAZN

ore 20.45 Sampdoria-Sassuolo su DAZN e Sky

Sabato 27 maggio 2023

ore 15 Spezia-Torino su DAZN

ore 18 Fiorentina-Roma su DAZN

ore 20.45 Inter-Atalanta su DAZN e Sky

Domenica 28 maggio 2023

ore 12.30 Verona-Empoli su DAZN e Sky

ore 15 Bologna-Napoli su DAZN

ore 15 Monza-Lecce su DAZN

ore 18 Lazio-Cremonese su DAZN

ore 20.45 Juventus-Milan su DAZN

(legaseriea.it)

