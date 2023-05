CIARDI: "Mourinho ha cambiato i connotati alla Roma" - PRUZZO: "Siviglia leggermente favorito"

La Roma vola a Budapest: ad attenderla in finale di Europa League ci sarà il Siviglia. Lungo le trasmissioni radiofoniche si analizza la prestazione contro il Bayer Leverkusen e il prossimo avversario europeo. "Mourinho è un maestro nel creare unità. Anche nei momenti di difficoltà riesce ad ottenere il massimo e a raggiungere obiettivi con club che non erano abituati a farlo", dice Stefano Agresti. Secondo Roberto Pruzzo "Siviglia leggermente favorito".

Infine, conclude Augusto Ciardi: "Mourinho ha cambiato i connotati alla Roma".

La Roma è Mourinho. Due finali in due anni consecutivi, che cosa gli vuoi dire? (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi aspettavo un altro tipo di partita da parte della Roma, ma alla fine non si è sofferto molto. Prevedo un Siviglia leggermente favorito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non si distrae mai, Mourinho sta modificando il dna di questa squadra. I giallorossi hanno concesso sei occasioni al Bayer Leverkusen in 180 minuti. Il Siviglia è diverso rispetto ai tedeschi, per tanti aspetti può ricordare la Roma. Ha un grande portiere e un grande centravanti, sarà una partita molto complicata (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha cambiato i connotati alla Roma, ritorce i problemi della sua squadra contro gli avversari. Il portoghese, Guardiola e Ancelotti sono diversi da tutti gli altri allenatori. La Roma ha avuto il merito di mettersi in casa un’eccellenza (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)