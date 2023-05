Europa League, Roma-Siviglia: terminati i 10mila biglietti in prelazione agli abbonati Serie A. Dalle 17 la vendita libera di altri 6mila tagliandi

Doveva andare avanti fino alle ore 17, ma in realtà è finita alle 12:40 la fase di prelazione riservata agli abbonati Serie A per la prenotazione di 10mila biglietti in vista della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, in programma il 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Sono terminati anzitempo, infatti, i biglietti messi a disposizione dal club per conto della Uefa in questa prima fase, che sarà seguita, a partire dalle 17, da una di vendita libera, che metterà in palio gli altri 6mila riservati ai tifosi giallorossi.