IL PUNTO DEL VENERDI' - D'UBALDO: "Una partita da eroi" - SAVELLI: "Roma maestra nel controllo"

La Roma è di nuovo in finale, in Europa, e sulla panchina c'è ancora lui: Josè Mourinho. "Porta la Roma alla seconda finale consecutiva, entra di diritto nella storia giallorossa, è la sua sesta finale europea: ha vinto le altre cinque" scrive di lui Guido D'Ubaldo del Corriere dello Sport. Claudio Savelli di Libero si sofferma sulle sue strategie di gioco: "Se per anni le partite sono state un caos impossibile da organizzare, ora sono più razionali. Ha riguadagnato importanza la tattica, la capacità di stare in campo con ordine e di essere flessibili rispetto a ciò che succede. La Roma è maestra in questo perché è il credo di Mourinho."

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Una partita da eroi, con Pellegrini e Mancini rimasti in campo claudicanti e Bove finito a fare il terzino, commovente nel combattere su ogni pallone. Dieci giocatori dietro la linea del pallone, la strategia perfetta di Mourinho, la difesa a oltranza per salire sull'aereo per Budapest, dove troverà il Siviglia di Monchi. Porta la Roma alla seconda finale consecutiva, entra di diritto nella storia giallorossa, è la sua sesta finale europea: ha vinto le altre cinque. la sua squadra ha meritato la finale, per quello che è riuscita a esprimere nel doppio confronto. [...] L'assedio nel finale è estenuante, la sofferenza diventa una qualità che spinge il cuore oltre l'ostacolo. La seconda finale consecutiva è il premio a una squadra che ha saputo assimilare il carattere del suo condottiero. E sa che sotto la sua guida può vincere ancora.

C. SAVELLI - LIBERO

Il calcio in Europa ha diminuito la velocità. Per questo le squadre italiane sono tornate a galla. Dopo anni di ritmi forsennati in cui erano sommerse, ora si può respirare. E se le nostre respirano, nessuno le vuole incontrare. Se per anni le partite sono state un caos impossibile da organizzare, ora sono più razionali. Ha riguadagnato importanza la tattica, la capacità di stare in campo con ordine e di essere flessibili rispetto a ciò che succede. La Roma è maestra in questo perché è il credo di Mourinho.

L'obiettivo del suo gioco è il controllo. Dei ritmi, degli spazi e delle emozioni.

Vuole inibire l'avversaria e ci riesce: il Bayer Leverkusen fatica ad alzare il ritmo e passa 90' con un grosso bastone tra le ruote. [...]

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Ha chiamato i suoi giocatori che, trascinandosi le gambe, sono nuovamente arrivati al traguardo. La lingua di fuori, i polmoni svuotati, le caviglie doloranti e i muscoli evaporati. Nessuno si è arreso e ha seguito Josè fino alla meta. Il 31 maggio la nuova sfida è contro il Siviglia che è di casa in Europa League. Dal 2006 ne ha vinte 6: è record. […] Il raccolto di Jose è stato abbondante. Non nella finalizzazione, ma nella protezione di Rui Patricio. Nelle otto partite del nuovo anno di Europa League, dai play off, sono stati 5 i clean sheet. I giallorossi hanno subito un gol dal Salisburgo e due dal Feyenoord (uno in Olanda e l'altro all'Olimpico). La Real Sociedad negli ottavi e il Bayer Leverkusen nelle semifinali sono rimaste a digiuno. Niente di casuale. Da quando è a Trigoria ecco le 43 partite senza prendere reti: 22, tra coppe e campionato, nella stagione scorsa e 21 in questa (addirittura 16 su 30 match del 2023). Non chiamiamolo catenaccio. Non è stata sempre e solo difesa a oltranza come è accaduto in Germania senza una conclusione nello specchio della porta avversaria. lefficacia della Roma è nell'organizzazione.

E non da Leverkusen.





S. VERNAZZA - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[…] José Mourinho e l'arte dell'Europa. Seconda finale consecutiva da allenatore della Roma, un club che, prima dell'avvento del gran portoghese, di finali europee, in competizioni organizzate Uefa, ne aveva giocate due e le aveva perse, in Coppa Campioni ai rigori nel 1984 contro il Liverpool e in Coppa Uefa contro l'Inter nel 1991. La Coppa delle Fiere, vinta giallorossi nel 1961, conta e non conta, nel senso che l'Uefa non la conteggia nelle proprie statistiche. Se escludiamo la Coppa delle Fiere, Mou in due stagioni ha raddoppiato le euro-finali raggiunte dalla Roma nei quasi 70 anni precedenti. Impressionante. I puristi avranno da ridire sul gioco, ieri a Leverkusen la Roma ha regalato ai sui tifosi una partita epica e novecentesca, tutti dietro la linea della palla a difendere il gol di Bove nell'andata all' Olimpico. […]