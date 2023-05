Caso Mourinho-Chiffi: lo Special One deferito "per giudizi lesivi". Potrebbe patteggiare e avere un'ammenda

José Mourinho è stato deferito questa mattina dal procuratore federale, Giuseppe Chinè, per le dichiarazioni nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi al termine di Monza-Roma. Lo rivela l'agenzia di stampa, che spiega come la notifica di avviso di chiusura indagine fosse arrivata già il giorno dopo la gara dell'U-Power Stadium, con l'accusa di "giudizi lesivi dell'arbitro Chiffi e del movimento arbitrale". Lo Special One sarà ora giudicato dal Tribunale federale nazionale.

(Ansa)

Come aggiunge il quotidiano milanese, José Mourinho potrebbe decidere di patteggiare e vedersi comminata un'ammenda.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE