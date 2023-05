Mou attacca Chiffi: la Procura FIGC indaga, ma contro l'Inter ci sarà. Lesione al flessore per El Shaarawy. Stadio Roma: il 9 maggio il voto in Aula

Dopo il pareggio con il Monza, la Roma è subito tornata a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida contro l'Inter (arbitra Maresca), gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18. Arrivano brutte notizie dall'infermeria, infatti gli esami strumentali a cui si è sottoposto Stephan El Shaarawy hanno confermato la lesione al flessore della coscia destra. Per il 'Faraone' possibile stop di un mese.

Intanto la Procura FIGC ha chiuso l'indagine sulle parole dello Special One nei confronti dell'arbitro Chiffi nel postpartita di Monza-Roma: il tecnico è stato accusato di "giudizi lesivi", ma sarà sicuramente in panchina con l'Inter.

Per quanto riguarda lo Stadio della Roma a Pietralata, oggi si è tenuta l'Assemblea capitolina e il voto sulla delibera di pubblico interesse è stato rimandato a martedì 9 maggio.

Ufficializzata la tournée estiva in Asia: la Roma affronterà il Tottenham il 26 luglio a Singapore, mentre sfiderà il Wolverhampton e l'Incheon United in Corea del Sud, rispettivamente il 29 luglio e il 1° agosto.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - EL SHAARAWY 'IL 12° IDEALE', SOLBAKKEN 'INEFFICACE'

ROMA-INTER: ARBITRA MARESCA - I PRECEDENTI

STADIO ROMA: IL VOTO SULLA DELIBERA DI PUBBLICO INTERESSE RIMANDATO A MARTEDÌ 9 MAGGIO

MOURINHO-CHIFFI, CHIUSA L'INDAGINE DELLA PROCURA FIGC: ACCUSA DI GIUDIZI LESIVI. SARÀ IN PANCHINA CON L'INTER

EL SHAAARAWY: LESIONE AL FLESSORE DESTRO - SU INSTAGRAM: "FRUSTRATO, MA CI GIOCHIAMO TANTO TUTTI UNITI"

TOURNÉE IN ASIA: TAPPA A SINGAPORE E COREA DEL SUD, TRE AMICHEVOLI

IN THE BOX - LA PROVA DEL DNA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24