Torna Maresca dopo l'1-0 alla Juventus. Ma in 4 precedenti con Mourinho 3 ko

E' Fabio Maresca la risposta dell'Aia alle accuse di Mourinho a Chiffi dopo la sfida tra Monza e Roma. Sarà infatti il fischietto di Napoli a dirigere la gara con l'Inter, in programma sabato alle 18 all'Olimpico. 14 i precedenti di Maresca sia con la Roma che con l'Inter: entrambe hanno perso 3 volte ma i nerazzurri ne hanno vinti 8, mentre i giallorossi 6, di conseguenza con 3 pari per i primi e 5 per i secondi.

In questa stagione la Roma è stata arbitrata da Maresca in due occasioni: l'1-0 sulla Juventus lo scorso marzo e il 4-0 subito per mano dell'Udinese a inizio stagione. Dopo quella sfida Mourinho commentò così la direzione di Maresca: "Un profilo perfetto per l'Udinese quando gioca in casa". Non andò meglio la passata stagione quando in 2 gare dirette, la Roma uscì sconfitta e arrabbiata dal campo: 1-2 del Milan all'Olimpico, ko per 3-2 a Verona. Per l'Inter, invece, 3 gare dirette quest'anno da Maresca: 2 in campionato, sconfitta per 1-0 a San Siro con la Fiorentina e 0-0 in casa della Sampdoria sempre nel 2023. Prima, invece, aveva diretto la Supercoppa Italiana vinta dall'Inter per 3-0 sul Milan a gennaio.

